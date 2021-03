Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere: gli arresti della polizia diventano più violenti con l'aumento della vostra taglia (Di giovedì 18 marzo 2021) Red Dead Redemption 2 offre ai giocatori un mondo enorme in cui giocare e hanno la libertà di commettere qualunque crimine vogliono. Tuttavia, è stato trovato un nuovo dettaglio che mostra che i poliziotti reagiranno in modo diverso a seconda della gravità di questi crimini, mostrando ancora una volta quanto sia intricato il mondo ideato da Rockstar. Sebbene Red Dead Redemption 2 sia uscito da qualche anno, vengono costantemente trovati nuovi dettagli e i fan sono sempre pronti a condividere le loro scoperte online. L'ultima clip arriva per gentile concessione dell'utente Reddit trisome21 e raffigura il giocatore che viene arrestato in tre modi molto diversi. Curiosamente, ognuno di questi arresti sembra essere legato a un prezzo di taglia diverso. La ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Red2 offre ai giocatori un mondo enorme in cui giocare e hanno la libertà di commettere qualunque crimine vogliono. Tuttavia, è stato trovato un nuovo dettaglio che mostra che i poliziotti reagiranno in modo diverso a secondagravità di questi crimini, mostrando ancora una volta quanto sia intricato il mondo ideato da Rockstar. Sebbene Red2 sia uscito da qualche anno, vengono costantemente trovati nuovi dettagli e i fan sono sempre pronti a condividere le loro scoperte online. L'ultima clip arriva per gentile concessione dell'utente Reddit trisome21 e raffigura il giocatore che viene arrestato in tre modi molto diversi. Curiosamente, ognuno di questisembra essere legato a un prezzo didiverso. La ...

