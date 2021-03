PS5 VR 2.0: Sony svela i nuovi controller dedicati alla realtà virtuale next-gen (Di giovedì 18 marzo 2021) Sony ha iniziato a condividere maggiori dettagli sulla realtà virtuale di nuova generazione, annunciando e mostrando oggi i nuovi controller che arriveranno con PSVR 2.0 per PS5. "Il nostro nuovo controller VR esprime la nostra missione di raggiungere un senso di presenza molto più profondo e una sensazione di immersione più forte nelle esperienze VR", ha detto Hideaki Nishino di PlayStation in un post sul blog. "Si baserà sull'innovazione che abbiamo introdotto con il controller wireless DualSense, che ha cambiato il modo in cui si gioca su PS5 sbloccando un nuovo modo di sfruttare il senso del tatto. Ora stiamo portando questa innovazione ai giochi VR". Il controller VR per PS5 ha una forma "sferica" ed ergonomica. Questo controller ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021)ha iniziato a condividere maggiori dettagli sulladi nuova generazione, annunciando e mostrando oggi iche arriveranno con PSVR 2.0 per PS5. "Il nostro nuovoVR esprime la nostra missione di raggiungere un senso di presenza molto più profondo e una sensazione di immersione più forte nelle esperienze VR", ha detto Hideaki Nishino di PlayStation in un post sul blog. "Si baserà sull'innovazione che abbiamo introdotto con ilwireless DualSense, che ha cambiato il modo in cui si gioca su PS5 sbloccando un nuovo modo di sfruttare il senso del tatto. Ora stiamo portando questa innovazione ai giochi VR". IlVR per PS5 ha una forma "sferica" ed ergonomica. Questo...

