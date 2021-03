Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!: ecco la data di uscita su Disney+ (Di giovedì 18 marzo 2021) Mindy Kaling si unisce al cast delle voci nella versione originale dello show Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, Disney+ svela la data di uscita. Disney+ ha svelato la data di uscita dell'attesa Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!: la nuova attesissima serie originale Disney+ arriverà dal 2 luglio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Nella versione originale, Mindy Kaling si unisce al cast prestando la voce a Val Little, un membro entusiasta del Monsters, Inc. Facilities Team (aka "MIFT"). Inoltre, Bonnie Hunt riprenderà il ruolo di Flint, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) Mindy Kaling si unisce al cast delle voci nella versione originale dello show; Co. Lainsvela ladiha svelato ladidell'attesa; Co. Lain: la nuova attesissimaoriginalearriverà dal 2 luglio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Nella versione originale, Mindy Kaling si unisce al cast prestando la voce a Val Little, un membro entusiasta del, Inc. Facilities Team (aka "MIFT"). Inoltre, Bonnie Hunt riprenderà il ruolo di Flint, ...

Advertising

NetflixIT : Un mondo pieno di mostri. Dylan O’Brien. E un cane davvero molto carino. Tutto questo è Love and Monsters, un film… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!: ecco la data di uscita su Disney+ - dylanaddictedd_ : RT @NetflixIT: Un mondo pieno di mostri. Dylan O’Brien. E un cane davvero molto carino. Tutto questo è Love and Monsters, un film originale… - oksdylan : RT @NetflixIT: Un mondo pieno di mostri. Dylan O’Brien. E un cane davvero molto carino. Tutto questo è Love and Monsters, un film originale… - ciakmag : “Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!”: ecco la data di uscita su #DisneyPlus ?? -