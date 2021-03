Milan eliminato, quelle due attenuanti che Pioli nega (solo a metà) (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Milan è fuori dall’Europa League, cosi Stefano Pioli nel post partita ha analizzato la sconfitta contro il Manchester United. L’eliminazione del Milan dall’Europa League ha creato di sicuro grande delusione in tutto l’ambiente rossonero. La sconfitta di San Siro maturata contro il Manchester United lascia di sicuro l’amaro in bocca, soprattutto per quello che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilè fuori dall’Europa League, cosi Stefanonel post partita ha analizzato la sconfitta contro il Manchester United. L’eliminazione deldall’Europa League ha creato di sicuro grande delusione in tutto l’ambiente rossonero. La sconfitta di San Siro maturata contro il Manchester United lascia di sicuro l’amaro in bocca, soprattutto per quello che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

