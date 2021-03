Legge 104: esiste la priorità per i vaccini Covid? (Di giovedì 18 marzo 2021) Continua, anche se a rilento e con qualche difficoltà, la campagna di vaccinazione anti Covid-19. Le somministrazioni, come da programma, saranno inizialmente riservate alle persone più bisognose, a partire dai medici e dagli anziani. Intanto, avanzano alcuni interrogativi in merito alla vaccinazione dei soggetti portatori di handicap e titolari di 104: hanno questi ultimi diritto alla corsia preferenziale per la vaccinazione? Ebbene sì, sono state recentemente aggiornate le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19“. L’aggiornamento, in pratica, specifica che saranno vaccinate subito, in parallelo agli over80, le persone con disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) definite disabili gravi ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 3 e familiari conviventi e caregiver che ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Continua, anche se a rilento e con qualche difficoltà, la campagna di vaccinazione anti-19. Le somministrazioni, come da programma, saranno inizialmente riservate alle persone più bisognose, a partire dai medici e dagli anziani. Intanto, avanzano alcuni interrogativi in merito alla vaccinazione dei soggetti portatori di handicap e titolari di 104: hanno questi ultimi diritto alla corsia preferenziale per la vaccinazione? Ebbene sì, sono state recentemente aggiornate le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/-19“. L’aggiornamento, in pratica, specifica che saranno vaccinate subito, in parallelo agli over80, le persone con disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) definite disabili gravi ai sensi della104/1992 art.3 comma 3 e familiari conviventi e caregiver che ...

Advertising

astronautalpha : anzi Ermeneutica almeno non fa battute abiliste tirando in ballo la Legge 104 come 'capo d'offesa' come ho visto sc… - LucaLyon81 : @Morelembaum1 @Vallescrivia Ma era uno per essere assunto con la legge 104 giusto? Perché altrimenti non me lo spiego - fieramosca59 : @tagadala7 Mia moglie è in terapia continua ogni 3 settimane per un tumore al seno. È da considerare tra pazienti o… - saviorpal : @ruggerorazza @barbaro_simone Volevo segnarle che il nuovo piano vaccinale prevede il vaccino per i disabili gravi… - Incudine3 : @ivorobertocarbo @Gigadesires Personale al 30%??? Ma che dici? Abbiamo personale in eccedenza Abbiamo più medici e i… -