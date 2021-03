IN6N | il labirinto emotivo di una generazione Per Thaurus Universal il videoclip di ‘Non mi passa' firmato da Naffintusi

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Roma 18 marzo 2021) - Roma, 18 marzo - Non più Millennials, néZ: cresce l'urgenza di ribattezzare una. È ladei 'pandemials' e questa è la loro colonna sonora. Dopo l'uscita del singolo, il 18 marzo 2021 esce ildi Non mi, nuovo singolo die nuova scommessa di, distribuito dada. Qui il link del: Unclaustrofobico e urlato, come il brano, testimonianza di un nuovo gruppo di artisti che canta, e urla, ildi una. Al secolo Gianmarco Ciullo, romano classe 1994, con Non Mi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : IN6N labirinto

Adnkronos

non vuole trovare il sentiero per uscirne, con "Non Mi Passa", vuole sfondare i muri delurlando le sue parole.ha 27 anni. Un'età iconica nel mondo della musica. Jimi Hendrix, ...non vuole trovare il sentiero per uscirne, con "Non Mi Passa", vuole sfondare i muri delurlando le sue parole.ha 27 anni. Un'età iconica nel mondo della musica. Jimi Hendrix, ...Qui il link del videoclip: Un videoclip claustrofobico e urlato, come il brano, testimonianza di un nuovo gruppo di artisti che canta, e urla, il labirinto emotivo di una generazione. Al secolo ...Grande attesa per gli eventi curati dal prof. Pasquale Lettieri per la Settimana della cultura (15/20 marzo), che giunge alla sua quinta edizione, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Ca ...