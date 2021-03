Coronavirus, Usca in prima linea nella gestione dei pazienti: oltre 17mila gli interventi effettuati (Di giovedì 18 marzo 2021) Dai giorni del picco della seconda ondata a metà novembre, fino ai primi di marzo del 2021, le nove squadre Usca operative in Valdera e nell'Alta Val di Cecina hanno compiuto 17mila interventi tra ... Leggi su pisatoday (Di giovedì 18 marzo 2021) Dai giorni del picco della seconda ondata a metà novembre, fino ai primi di marzo del 2021, le nove squadreoperative in Valdera e nell'Alta Val di Cecina hanno compiutotra ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usca Coronavirus, Usca in prima linea nella gestione dei pazienti: oltre 17mila gli interventi effettuati Grazie agli ecografi portatili ed agli emogasanalizzatori in dotazione ai medici e agli infermieri, le Usca possono infatti effettuare, direttamente al letto del paziente, esami ed analisi che in ...

Anticorpi monoclonali: partite terapie nelle Marche ... i pediatri di libera scelta e le Usca che partecipano nella individuazione dei soggetti candidati ...che deve farci riflettere su quanto sia fondamentale oggi essere uniti nella lotta al Coronavirus, ...

