Bose, il Papa scrive una lettera alla comunità: “Vi esprimo vicinanza e sostegno in questo periodo di dura prova” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il Papa è accanto a ciascuno di voi. Sono ben al corrente di quanto in questi ultimi mesi le gravi difficoltà che avevano portato alla Visita apostolica e all’emanazione del Decreto singolare si sono purtroppo accresciute a causa del prolungato ritardo frapposto all’esecuzione delle decisioni della Santa Sede ivi contenute”. A scrivere al priore e ai fratelli e alle sorelle della comunità di Bose è il Pontefice. Bergoglio, dopo aver incontrato alla vigilia del suo viaggio in Iraq il priore Luciano Manicardi e il delegato pontificio Amedeo Cencini, ha deciso di prendere carta e penna per inviare una lettera di sostegno per quanto sta accadendo da circa un anno alla fraternità piemontese. La missiva, datata 12 marzo, è giunta mercoledì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ilè accanto a ciascuno di voi. Sono ben al corrente di quanto in questi ultimi mesi le gravi difficoltà che avevano portatoVisita apostolica e all’emanazione del Decreto singolare si sono purtroppo accresciute a causa del prolungato ritardo frapposto all’esecuzione delle decisioni della Santa Sede ivi contenute”. Are al priore e ai fratelli e alle sorelle delladiè il Pontefice. Bergoglio, dopo aver incontratovigilia del suo viaggio in Iraq il priore Luciano Manicardi e il delegato pontificio Amedeo Cencini, ha deciso di prendere carta e penna per inviare unadiper quanto sta accadendo da circa un annofraternità piemontese. La missiva, datata 12 marzo, è giunta mercoledì ...

