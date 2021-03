202 sì su 350 deputati Entrerà in vigore a giugno

(Di giovedì 18 marzo 2021) la Camera si è espressa con ben 202 voti a favore su 350: la Spagna dà il via libera all'eutanasia. La Spagna dà il via libera all’eutanasia: è il quarto Paese in Ue su Notizie.it.

Advertising

InfoSrlIt : ?? ?????????????????? ?? @Mipaaf_ ?? #Arredi tecnici di #laboratorio ?? € 350.000,00 ?? 09/04/2021 ore 18:00 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : 202 350

15.36 Spagna, sì definitivo a legge eutanasia Approvata in Spagna la legge che legalizza l'eutanasia. L'ok definitivo è arrivato con il sì alla Camera, favorevolideputati su. Voti contrari 141,astensioni 2. In vigore entro 3 mesi La Spagna è il settimo Paese al mondo a consentire l'eutanasia. Può ottenere l'eutanasia un cittadino o residente spagnolo "...In data 18 marzo 2021 il Parlamento spagnolo ha dato la sua approvazione finale alla legge con cui legalizzare l'eutanasia. La Camera bassa si è infatti espressa convoti a favore (sudeputati): 140 i voti contrari della destra e dell'estrema destra, 2 gli astenuti. Le legge, che entrerà in vigore a giugno prossimo, permetterà alla Spagna di diventare il ...La Camera bassa si è infatti espressa con 202 voti a favore (su 350 deputati): 140 i voti contrari della destra e dell’estrema destra, 2 gli astenuti. Le legge, che entrerà in vigore a giugno prossimo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Eutanasia, sì della Spagna alla legge. É il settimo Paese al mondo a legalizzarla ...