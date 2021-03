"Vi faccio entrare tutti nella patata". Storico disastro di Ilary Blasi, Striscia la Notizia picchia durissimo: nemmeno 24 ore | Video (Di mercoledì 17 marzo 2021) A suo modo, un record, quello di Ilary Blasi. Un Tapiro d'oro... da record. Già, perché Striscia la Notizia si è messa sulle tracce della conduttrice dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 iniziato lunedì 15 marzo, a meno di 24 ore dalla prima diretta. E perché? Per la consegna del Tapiro, appunto, consegnato come sempre dall'ineffabile Valerio Staffelli. La ragione? La clamorosa gaffe di lady Francesco Totti nel corso della prima puntata dell'Isola, quel lapsus, "patata" al posto di Palapa, che ha scatenato il web e che, soprattutto, ha fatto calare il gelo prima delle risate nello studio Mediaset. "Vi faccio entrare tutti nella patata", disse Ilary Blasi, testuali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) A suo modo, un record, quello di. Un Tapiro d'oro... da record. Già, perchélasi è messa sulle tracce della conduttrice dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 iniziato lunedì 15 marzo, a meno di 24 ore dalla prima diretta. E perché? Per la consegna del Tapiro, appunto, consegnato come sempre dall'ineffabile Valerio Staffelli. La ragione? La clamorosa gaffe di lady Francesco Totti nel corso della prima puntata dell'Isola, quel lapsus, "" al posto di Palapa, che ha scatenato il web e che, soprattutto, ha fatto calare il gelo prima delle risate nello studio Mediaset. "Vi", disse, testuali ...

Advertising

__twenty_eight_ : @fotomodello_ Ihihihih sono una divah Ahah Ti volevo chiedere una cosa Se faccio un gruppo qui su Twitter vorresti entrare ? - heyysoulsister_ : @islandghost_it Io sto in uno se vuoi ti faccio entrare! - lianasomnia : La mia best ha deciso di innamorarsi delle red velvet e di iu ed è per questo che ho deciso che le farò ascoltare l… - MO0NLOV3R : la mattina se non gli fai le carezze piange in maniera incontrollata, non riesce a dormire da solo, quando mi facci… - Iiabilityy : @livefrmutopia ma dove vuoi entrare pomodoro fritto mica faccio beneficenza -