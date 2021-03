Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 17 marzo 2021) In campo alle 15.00 Torino e Sassuolo, partita delicatissima, recupero della 24a giornata di Serie A. I granata cercano 3 punti fondamentali per ambire ad abbandonare una zona pericolosissima di classifica. Il Sassuolo cerca continuità per puntare alle zone europee. Queste le formazioni ufficiali: Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo Foto: Sito uff. Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) In campo alle 15.00, partita delicatissima, recupero della 24a giornata di Serie A. I granata cercano 3 punti fondamentali per ambire ad abbandonare una zona pericolosissima di classifica. Ilcerca continuità per puntare alle zone europee. Queste le(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

