(Di mercoledì 17 marzo 2021)- "Nelsiamo stati polli. Ma non stavamo facendo male: abbiamo tolto il possesso palla al Sassuolo e abbiamo impegnato Consigli in più occasioni. Questa è una squadra che deve ...

sportli26181512 : Torino-Sassuolo, Nicola: 'Credere di più nelle nostre qualità, ci facciamo male da soli': Dopo l'incredibile 3-2 in… - TorinoFCFeed : Nicola: 'Il mio Toro deve solo liberare la testa e crederci' - sportli26181512 : #Torino, #Nicola: 'Primo tempo da polii. Vittoria rocambolesca': Il tecnico: 'Belotti? Sono contento per lui. Ha fa… - artedabola : RT @Gazzetta_it: #Nicola: 'Il mio #Torino ha grandi capacità, deve solo liberare la testa e crederci' - SkySport : Torino-Sassuolo, Nicola: 'Credere di più nelle nostre qualità, ci facciamo male da soli' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nicola

alfredopedulla.com

Tutte le notizie sulla squadra... nel giro di 13 minuti più recupero, in un trampolino che rilancia fortemente le ambizioni di salvezza del. Dopo aver concluso il primo tempo in svantaggio per 2 - 0, la squadra diè ...Nel recupero della 24^ giornata i granata compiono l'impresa recuperando negli ultimi istanti una partita che sembrava persa: decisiva la doppietta dell'ex Zaza.Sirigu: 5,5 E’ incappato in un’altra giornata storta, colpevole su entrambi i gol del Sassuolo, ma poi si è riscattato salvando la sua porta quando la partita era sul due a ...