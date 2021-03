Temptation Island, lo staff pubblica audio inediti contro Pietro delle Piane (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sul profilo Instagram di Temptation Island sono stati appena pubblicati degli audio inediti volti a smascherare Pietro delle Piane. Lo staff di Maria De Filippi ha deciso di mostrare dei contenuti inerenti una conversazione intercorsa tra Pietro e la tentatrice Beatrice, mentre i due credevano di non essere ripresi. Nelle clip in questione, delle Piane parla apertamente del tradimento a cui ha dato luogo durante il programma ai danni della sua compagna Antonella Elia. Tale gesto estremo è stato compiuto dallo staff del programma a seguito delle clamorose accuse mosse dall’ex concorrente, il quale ha dichiarato di aver solo recitato un ruolo nel reality ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sul profilo Instagram disono stati appenati deglivolti a smascherare. Lodi Maria De Filippi ha deciso di mostrare dei contenuti inerenti una conversazione intercorsa trae la tentatrice Beatrice, mentre i due credevano di non essere ripresi. Nelle clip in questione,parla apertamente del tradimento a cui ha dato luogo durante il programma ai danni della sua compagna Antonella Elia. Tale gesto estremo è stato compiuto dallodel programma a seguitoclamorose accuse mosse dall’ex concorrente, il quale ha dichiarato di aver solo recitato un ruolo nel reality ...

