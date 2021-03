Tara Gabrieletto | ex di Uomini e Donne | una nuova professione dopo la fine del rapporto con Christian | cosa ha deciso di fare l’ex corteggiatrice

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è in procinto di cambiare vita:di, storica fidanzata e poi moglie -e poi ex moglie- di Cristian Galella avrebbedi progettare unavita e unacarriera. La tv questa volta non rientra nei suoi sogni: i suoi progetti lavorativi non prevedono una telecamera, bensì studi, formazione e investimenti economici coraggiosi. A raccontare della suaavventura è proprio, che ha confidato tutto in un’intervista, in cui è apparsa entusiasta ed impaziente di tuffarsi nel suo futuro.chi è: tv e matrimonio...

Non rinnega il passato ma al gossip preferisce dei progetti di lavoro concreti che le permettano di conciliare il suo amore per gli animali e la sua voglia di mettersi in proprio. Il suo cuore ...Adessoha un sogno nel cassetto. 'Voglio aprire un centro di toilettatura per animali', racconta l'ex concorrente di Uomini e donne . Ha chiuso con la televisione, oraè pronta ...Non rinnega il passato ma al gossip preferisce dei progetti di lavoro concreti che le permettano di conciliare il suo amore per gli animali e la sua voglia di mettersi in proprio. Il suo cuore sembra ...Tara Gabrieletto, ospite su RTL 102.5 News, parla della sua vita sentimentale dopo Cristian Gallella e dei suoi progetti per il futuro ...