Serie C, Teramo-Ternana: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno dei match più interessanti della trentunesima giornata del Girone C di Serie C è Teramo–Ternana, in programma alle 17:30 allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo. La squadra di casa occupa l’ottava posizione in classifica e dopo un ottimo inizio di campionato ha perso diverso terreno fino al successo contro il Bari. L’ultima uscita ha visto i ragazzi di Massimo Paci ottenere tre punti difficilissimi al “Massimino” contro il Catania. La Ternana è ormai una macchina da guerra e ha dimostrato di non essersi fermata nonostante i nove punti di vantaggio sulla seconda. Domenica ha infatti rimontato il Bari, ottenendo il successo in pieno recupero proprio con il grande ex della giornata Marino Defendi. La sfida potrebbe riaprire i giochi per il primato, con l’Avellino che spera di riuscire in una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno dei match più interessanti della trentunesima giornata del Girone C diC è, in programma alle 17:30 allo Stadio Gaetano Bonolis di. La squadra di casa occupa l’ottava posizione in classifica e dopo un ottimo inizio di campionato ha perso diverso terreno fino al successo contro il Bari. L’ultima uscita ha visto i ragazzi di Massimo Paci ottenere tre punti difficilissimi al “Massimino” contro il Catania. Laè ormai una macchina da guerra e ha dimostrato di non essersi fermata nonostante i nove punti di vantaggio sulla seconda. Domenica ha infatti rimontato il Bari, ottenendo il successo in pieno recupero proprio con il grande ex della giornata Marino Defendi. La sfida potrebbe riaprire i giochi per il primato, con l’Avellino che spera di riuscire in una ...

Advertising

PEFIORENTINA : Serie C Group C (cont) 16.30 KOs Cavese 19th v Catanzaro 4th Teramo 8th v Ternana 1st 19.30 Avellino 2nd v Potenza 16th - sportavellino : Serie C, 31° giornata gir. C – Bari, esame Casertana. Insidia Teramo per la Ternana - - infoitinterno : Dove vedere Teramo-Ternana in tv e in streaming, Serie C Girone C: Rai Sport, Eleven Sports, Sky Primafila o Cusano… - EmpoliCalcio : Federico La Penna di Roma 1 l’arbitro di #EmpoliPordenone, gara valida per la 29^ giornata di Serie BKT in programm… - NotiziarioC : Teramo, il presidente Iachini: «La squadra mi aveva promesso di vincere a Catania» -