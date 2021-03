Nuovo Cts | dentro anche statistici | unico portavoce

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Draghi cambia la squadra del Comitato Tecnico Scientifico: ridotti a 12 i componenti, tra loro esperti di statistica e matematica. Entrano Rezza e il presidente dell'Agenzia Italiana per il Farmaco ...

Draghi cambia la squadra del Comitato Tecnico Scientifico: ridotti a 12 i componenti, tra loro esperti di statistica e matematica. Entrano Rezza e il presidente dell'Agenzia Italiana per il Farmaco ...... e in relazione alla nuova fase dell'emergenza Coronavirus, con l'accelerazione delle attività inerenti alpiano vaccinale, ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del, al fine di ...PADOVA. "Sono state tutte decisioni politiche non supportate da nessuna evidenza scientifica. e adesso chi le ha prese se ne assume la responsabilità perchè nessun organo scientifico si è pronunciato ...I rumurs che circolano nelle ultime ore sono stati “confermati” dall’anticipazione data da Dagospia nel pomeriggio: «oggi Mario Draghi potrebbe sostituire tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifi ...