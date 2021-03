Melpignano | violazioni ambientali | sequestrata cava

(Di mercoledì 17 marzo 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce hanno sequestrato unanel comune di, in Località 'Cornula', nella quale, in un'area di circa 4.500 mq, erano in corso operazioni ...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce hanno sequestrato una cava nel comune di Melpignano, in Località 'Cornula', nella quale, in un'area di circa 4.500 mq, erano in corso operazioni estrattive e di coltivazione. Le verifiche tecniche hanno fatto emergere - secondo il Noe - violazioni in materia ambientale. Prosegue incessante l'azione di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, finalizzata al contrasto del fenomeno delle violazioni in materia ambientale.