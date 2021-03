LIVE Sinner-Bautista Agut 0-0, ATP Dubai in DIRETTA: si comincia negli Emirati! (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Al via il riscaldamento a Dubai! 13.10 Jannik Sinner vince il sorteggio e sceglie di ricevere. 13.09 Inoltre, il tennista spagnolo ha vinto l’unica sfida nella competizione delle nazionali contro l’australiano Alex de Minaur. 13.07 Giocatori in campo! 13.06 Il classe 1988 ha perso il penultimo atto contro Matteo Berrettini: una delle due sconfitte raggiunte considerando anche la mancata vittoria con Stefanos Tsitsipas. 13.04 Lo spagnolo inoltre ha partecipato anche all’ATP Cup in Australia con la sua nazionale, raggiungendo la semifinale contro l’Italia. 13.02 La testa di serie #4 del torneo è uscito al primo turno contro Radu Albot nel primo Slam dell’anno e perso al secondo turno a Rotterdam da Alejandro Davidovich Fokina. 13.00 Il giustiziere di Roger Federer ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Al via il riscaldamento a! 13.10 Jannikvince il sorteggio e sceglie di ricevere. 13.09 Inoltre, il tennista spagnolo ha vinto l’unica sfida nella competizione delle nazionali contro l’australiano Alex de Minaur. 13.07 Giocatori in campo! 13.06 Il classe 1988 ha perso il penultimo atto contro Matteo Berrettini: una delle due sconfitte raggiunte considerando anche la mancata vittoria con Stefanos Tsitsipas. 13.04 Lo spagnolo inoltre ha partecipato anche all’ATP Cup in Australia con la sua nazionale, raggiungendo la semifinale contro l’Italia. 13.02 La testa di serie #4 del torneo è uscito al primo turno contro Radu Albot nel primo Slam dell’anno e perso al secondo turno a Rotterdam da Alejandro Davidovich Fokina. 13.00 Il giustiziere di Roger Federer ha ...

