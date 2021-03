Jared Leto è stempiato e invecchiato, irriconoscibile (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come un film nel film, le immagini dal set di “House of Gucci” accendono la fantasia del pubblico con le foto dei paparazzi che svelano la sequenza di look retrò e chiome old school delle star protagoniste. Come Jared Leto, totalmente irriconoscibile in versione semi-calvo e con i capelli grigi. X Leggi anche › Lady Gaga e Adam Driver: la prima foto ufficiale di “House of Gucci” Jared Leto nei panni di Paolo Gucci Dopo gli scatti di Patrizia Reggiani/Lady Gaga con il foulard sui capelli e il ciuffo scolpito anni ’80, dal set di House of Gucci a Milano arrivano nuove ispirazioni beauty retrò. Questa volta il premio di miglior trasformista va a Jared ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come un film nel film, le immagini dal set di “House of Gucci” accendono la fantasia del pubblico con le foto dei paparazzi che svelano la sequenza di look retrò e chiome old school delle star protagoniste. Come, totalmentein versione semi-calvo e con i capelli grigi. X Leggi anche › Lady Gaga e Adam Driver: la prima foto ufficiale di “House of Gucci”nei panni di Paolo Gucci Dopo gli scatti di Patrizia Reggiani/Lady Gaga con il foulard sui capelli e il ciuffo scolpito anni ’80, dal set di House of Gucci a Milano arrivano nuove ispirazioni beauty retrò. Questa volta il premio di miglior trasformista va a...

House of Gucci: Jared Leto irriconoscibile sul set
L'attore premio Oscar vestirà i panni di Paolo Gucci, cugino del noto stilista Alla lunga lista del cast di House of Gucci si aggiunge il nome di Jared Leto.

Domani primo ciak in Tremezzina per "Gucci', gli scatti di Jared Leto sul Lario
Come Jared Leto (che vestirà i panni di Paolo Gucci) ha pubblicato alcuni scatti dal giardino di Villa d'Este, il famoso resort che ospita gli attori, oltre alla vista dalla sua stanza.

House of Gucci: stenterete a riconoscere Jared Leto nelle prime immagini dal set! [FOTO]
L'attore interpreta Paolo Gucci al fianco dei colleghi Lady Gaga e Adam Driver. E la trasformazione è davvero clamorosa

Jared Leto calvo e irriconoscibile sul set di House of Gucci (FOTO)
Jared Leto è invecchiato, calvo e irriconoscibile nelle prime foto dal set di House of Gucci, dove interpreta lo stilista Paolo Gucci. Dopo Lady Gaga e Adam Driver, anche Jared Leto ha fatto la sua comparsa sul set.

