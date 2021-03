Il Guccini ritrovato in un film-tributo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Non mi considero un artista. Sono un artigiano, vengo da un mondo montanaro”. Chi lo conosce bene, l’uomo di Pavana, rimasto saldo sull’Appennino in barba a una vita passata a raccontare storie di tutti tra la via Emilia e il West, sa che Francescolo pensa davvero. È una curiosa immersione ‘trasversale’ nella sua musica e nei suoi testi, soprattutto, quella offerta da “Note di viaggio”, ilche documenta la gestazione del colossale, in due album, alle canzoni di. A guidare il racconto è Mauro Pagani, che ha pilotato in prima persona la rivisitazione (o reinvenzione?) di brani inchiodati nella memoria, ma anche di gioiellini minori e dimenticati, chiamando a raccolta il meglio della musica italiana. Diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu, ilè su piattaforma Nexo+ ...