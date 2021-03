Hellas Verona-Atalanta | senza l’Europa | gli orobici possono concentrarsi sul quarto posto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 marzo 2021)si affronteranno domenica 21 Marzo alle ore 12:30. La gara che si disputerà al Marcantonio Bentegodi diè valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo l’eliminazione subita negli ottavi di Champions League ad opera del Real Madrid, l’di Gian Piero Gasperini potrà oraesclusivamente sulla lotta al, in attesa di giocarsi le proprie carte nella finale di Coppa Italia, in programma a Maggio contro la Juventus. Nessun obiettivo di particolare importanza invece per i ragazzi di Ivan Juric, fin qui autori di una strepitosa stagione. L’unico mordente può essere dato dalla sfida con il Sassuolo per l’ottava posizione in classifica....