Franceschini: 'Teatri aperti dal 27/3 solo in Sardegna per ora' (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il settore della cultura è uno dei più colpiti dalla crisi' ma dobbiamo contenere i rischi dell'epidemia per questo 'anche la riapertura del 27 marzo di cinema e Teatri nelle zone gialle al momento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il settore della cultura è uno dei più colpiti dalla crisi' ma dobbiamo contenere i rischi dell'epidemia per questo 'anche la riapertura del 27 marzo di cinema enelle zone gialle al momento ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Franceschini: 'Teatri aperti dal 27/3 solo in Sardegna per ora' #cultura - MediasetTgcom24 : Franceschini: 'Teatri aperti dal 27/3 solo in Sardegna per ora' #cultura - PaoloFM : Franceschini conferma la riapertura di teatri e cinema il 27 marzo. Solo in Sardegna. - infoitcultura : Franceschini: “Teatri e cinema aperti dal 27 marzo solo in Sardegna” - globalistIT : -