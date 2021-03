Covid Piemonte, oggi 2.374 contagi e 41 morti: bollettino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.374 i contagi da coronavirus registrati in Piemonte oggi, 17 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati segnalati altri 41 morti, che portano il totale a 9.766 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.374 ida coronavirus registrati in, 17 marzo, secondo ildella regione. Da ieri sono stati segnalati altri 41, che portano il totale a 9.766 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

