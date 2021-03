Checco Zalone che fine ha fatto? L’attore lontano dai social torna in tv | dove vedere la sua intervista

Leggi su funweek

(Di mercoledì 17 marzo 2021) È uno degli attori e comici più amati degli ultimi anni, i suoi film sono un successo al botteghino eppurecentellina le sue apparizioni tv. Praticamente assente suiè una di quelle star che ama la privacy e tenere un profilo defilato e ciò nonostante quando esce con un nuovo progetto richiama su di se tantissima attenzione e attesa. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Sole a Catinelle su Canale 5: 5 cose sul film che non sapevate Ma cosa sta facendoe come sta? Tra le ultime apparizionici fu la diretta Instagram di Jovanotti e Fiorello in cui intervenne anchepugliese, che regalò una versione tutta sua di Sally di Vasco Rossi. Dalla Tv è assente da un po’ più di tempo, ma grazie a Stefano Bollani e al suo nuovo ...