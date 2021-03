Can Yaman chiede in sposa Diletta Leotta, lei ci pensa. La proposta con 40mila euro di anello (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bellissima notizia per la coppia più chiacchierata del momento. L’attore turco Can Yaman ha chiesto la mano di Diletta Leotta con uno sfarzoso anello da 40mila euro, ma la conduttrice radiofonica non sembra convinta… La risposta? “Ci penso”. A confermare i rumors da settimane in giro è il giornalista Santo Pirrotta a Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe. La proposta di matrimonio: al dito un anello da 40mila euro Dopo lo striscione volante “Diletta, vuoi sposarmi?” sul cielo di Roma e settimane di rumors, la conferma è arrivata. Ad annunciarlo è il programma Ogni mattina su Tv8. La trasmissione si apre con la rubrica di Santo Pirrotta che racconta l’ultima scottante ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bellissima notizia per la coppia più chiacchierata del momento. L’attore turco Canha chiesto la mano dicon uno sfarzosoda, ma la conduttrice radiofonica non sembra convinta… La risposta? “Ci penso”. A confermare i rumors da settimane in giro è il giornalista Santo Pirrotta a Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe. Ladi matrimonio: al dito undaDopo lo striscione volante “, vuoirmi?” sul cielo di Roma e settimane di rumors, la conferma è arrivata. Ad annunciarlo è il programma Ogni mattina su Tv8. La trasmissione si apre con la rubrica di Santo Pirrotta che racconta l’ultima scottante ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - maneskinmylife : RT @meencantasonar: Dite quello che volete ma quello era Can Yaman.?? #DayDreamer - MeryDambrosio : RT @meencantasonar: Dite quello che volete ma quello era Can Yaman.?? #DayDreamer -