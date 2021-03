Precari, aumenti stipendiali e reclutamento: Bianchi e i sindacati lavorano in sintonia al Patto per la scuola (Di martedì 16 marzo 2021) Un dialogo positivo con aperture da una parte e dall'altra: è questa la sintesi dell'incontro svolto stamattina fra il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e le organizzazioni sindacali, a cui erano presenti anche i confederali. L'obiettivo è avere pronto un Patto a breve con tutte le tematiche principali che possano portare la scuola al centro e soprattuto mantenerla. Anche dopo la crisi covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Un dialogo positivo con aperture da una parte e dall'altra: è questa la sintesi dell'incontro svolto stamattina fra il Ministro dell'Istruzione Patrizioe le organizzazioni sindacali, a cui erano presenti anche i confederali. L'obiettivo è avere pronto una breve con tutte le tematiche principali che possano portare laal centro e soprattuto mantenerla. Anche dopo la crisi covid. L'articolo .

