Passaporto vaccinale sì o no? Il parere dell'OMS (Di martedì 16 marzo 2021) su una questione complessa. In questo periodo è al centro delle discussioni la possibilità di introdurre un Passaporto vaccinale per riprendere a viaggiare in sicurezza, ma anche per frequentare luoghi pubblici affollati. Nel frattempo la IATA, International Air Transport Association, ha messo a punto il Travel Pass, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale Alitalia, Vestager: "Approccio costruttivo, spero esito positivo" La Commissione europea sta pensando al passaporto vaccinale , "perché una volta che potremo dimostrare di essere immuni al Covid - 19 potremo viaggiare con la sicurezza di non contagiare altre ...

Ecco come fare per non rinunciare ai viaggi anche con le restrizioni Covid Infatti uscire dall'Italia potrebbe forse richiedere un passaporto vaccinale che la maggior parte di noi non avrà prima dell'estate inoltrata. Questo tuttavia non è confermato, e bisogna tenere d'...

Covid, il turismo al centro dei progetti della UE: “Passaporto vaccinale per viaggiare” Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza, ha parlato di un possibile passaporto vaccinale per la ripresa del turismo ...

