Modric | “Atalanta squadra molto fisica | siamo contenti di tornare ai quarti dopo due anni”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Al termine del match che ha visto il suo Real Madrid staccare il pass per idi Champions League ai ddell’, Lukaha parlato così: “È stata una partitadifficile, contro una. Abbiamo fatto bene, fin dall’inizio della partita. Sonocontento di questo approdo aidi finaledue.L’uno a zero? La mia prima opzione era tirare, ma ho visto che Benzema era lì e ha segnato un bel gol”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Il centrocampista del Real Madrid Lukaha commentato a Sky Sport la vittoria sull'che vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: ' È stata una partita molto difficile, contro una squadra molto fisica . ...L'ci prova fin dalle battute iniziali con Gosens e Pasalic, ma con il passare dei minuti ... va detto, dall'errore inaccettabile di Sportiello che sbaglia un rinvio, intercettato da, ...Una piccola vittoria è stata almeno vedere il Real trasformato, sinceramente preoccupato dall’Atalanta in avvio. Privo dello squalificato Casemiro, una specie di sua coperta di Linus, Zidane evidentem ...47 Dopo Inter, Juve e Napoli, un’altra italiana va fuori dall’Europa prima di arrivare ai quarti. All’Atalanta non è riuscita l’impresa, dopo lo 0-1 (immeritato) dell’andata, ha perso anche al “Di Ste ...