Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 marzo: una soluzione inattesa (Di martedì 16 marzo 2021) Zia Ernesta prenderà una decisione che non farà per nulla piacere a Stefania. La donna, infatti, deciderà di tornare a Lecco e come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata in onda domani 17 marzo, Stefania soffrirà molto per questa decisione, in quanto non vorrebbe lasciare Milano. Tuttavia, le amiche Veneri andranno in suo soccorso proponendo una soluzione inaspettata. Nel frattempo, la convivenza tra Irene, Anna e Maria proseguirà nonostante qualche piccolo intoppo. Intanto, Marcello e Ludovica faranno fatica a tenere fede alla loro decisione e continueranno a cercarsi. Infine, Vittorio deciderà di fare affari con Dante Romagnoli. Il Paradiso delle signore, trama 17 marzo: una ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Zia Ernesta prenderà una decisione che non farà per nulla piacere a Stefania. La donna, infatti, deciderà di tornare a Lecco e come rivelano leIlrelative alla puntata in onda domani 17, Stefania soffrirà molto per questa decisione, in quanto non vorrebbe lasciare Milano. Tuttavia, le amiche Veneri andranno in suo soccorso proponendo unainaspettata. Nel frattempo, la convivenza tra Irene, Anna e Maria proseguirà nonostante qualche piccolo intoppo. Intanto, Marcello e Ludovica faranno fatica a tenere fede alla loro decisione e continueranno a cercarsi. Infine, Vittorio deciderà di fare affari con Dante Romagnoli. Il, trama 17: una ...

Advertising

mcdannolove : RT @fpogliani: Con la mia intervista a Francesca Carrain per @tvserial_it vorrei dare ufficialmente il benvenuto ad Anna come Venere pro te… - mcdannolove : RT @fpogliani: Agnese e Armando ci spezzano il cuore ne #IlParadisoDelleSignore ?? Anche Andrea Lolli, l'attore di Don Saverio ne #IPDSDaily… - mcdannolove : RT @fpogliani: Mi sento un po' la zia Ernesta al pensiero che #SilviaCattaneo non torni ne #IlParadisoDelleSignore ?? Perció in questa inter… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore 5, trama 17 marzo: il passato di Romagnoli tedia Fiorenza - ASannais : RECORD #DayDreamer con il 20% e 2.400.000, e il Paradiso delle signore ancora ascolti alti? ???? #AscoltiTv -