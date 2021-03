Genesis Noir è in arrivo su PC e console. Ecco la data di uscita della surreale avventura noir

(Di martedì 16 marzo 2021) Ladel publisher Fellow Traveller e dello sviluppatore Feral Cat Den,, arriverà questo mese su PC e. Nello specifico, il gioco sarà disponibile su Xbox One, PC e Mac tramite Steam il 26 marzo. Sarà anche disponibile tramite Xbox Game Pass. In"giochi nei panni di No Man, un piazzista di orologi che rimane incastrato in un triangolo amoroso con altre due creature cosmiche: Miss Mass e Golden Boy. Quando la vostra tresca si trasforma in un aspro conflitto, assisterai allo sparo esploso da un dio geloso, altrimenti noto come Big Bang. Addentrati in un universo in espansione e trova un modo di impedire o cancellare la creazione e salvare il tuo ...

Advertising

Eurogamer_it : #GenesisNoir ha una data di uscita. -

Ultime Notizie dalla rete : Genesis Noir

The Games Machine

Fellow Traveller e Feral Cat Den , rispettivamente publisher e team di sviluppo, hanno annunciato che la loro 'avventura cosmica',arriverà ufficialmente il giorno 26 marzo . Al momento è atteso per Xbox One, PC e Mac tramite Steam , includendo inoltre la disponibilità dal Day One sull' Xbox Game Pass , servizio ......working with him!" But the Renfroe's narrative isn't just made of emotions and beautiful- ... My creative vision served as the, but the community that uplifts Black Boy Fly is the ...La surreale avventura noir del publisher Fellow Traveller e dello sviluppatore Feral Cat Den, Genesis Noir, arriverà questo mese su PC e console. Nello specifico, il gioco sarà disponibile su Xbox One ...Genesis Noir ha una data di uscita, arriverà a fine mese | L'avventura a tine noir di Feral Cat Den sarà disponibile a breve su PC e console Xbox.