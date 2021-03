Coronavirus | schizza il numero di morti Rezza | speriamo dopo Pasqua di cominciare a respirare

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono 20.396 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia e 502 i. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Nella giornata precedente i nuovi casi erano stati erano stati 15.267 e 354 le vittime. Da inizio pandemia, il totale dei contagi raggiunge quota 3.258.770 mentre quello delle vittime 103.001. Sono stati 369.375 i tamponi processati nelle ultime 24 ore contro i 179.015 di ieri.Il tasso di positività è del 5,5%, in calo rispetto alle 24 ore precedenti, quando si era attestato a 8,5%. Sono 3.256 (3.157) i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 319 (ieri erano 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.098 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di ...

Sono 121 i nuovi casi diregistrati dall'Asp di Cosenza nella giornata odierna. Il tasso di positivitàal 25,2 per cento per il minor numero di tamponi effettuati rispetto a ieri. Quelli riferiti ai ...Sono 1542 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8.951 test registrati nelle ultime 24 ore, ... Il tasso di positivitàal 17,2%. Per quanto riguarda i nuovi ...Sono 20.396 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia e 502 i morti. È quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss. Nella giornata precedente ...Le vittime sono state 10, il totale ha toccato quota 3.010 dall’inizio dell’epidemia La provincia di Udine con 629 casi per 100 mila abitanti supera Bologna, è record ...