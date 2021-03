Chi è la Signora Coriandoli? Età, carriera e vita privata di Maurizio Ferrini (Di martedì 16 marzo 2021) Ecco chi è la Signora Coriandoli, personaggio creato dall’attore e comico Maurizio Ferrini La Signora Coriandoli è un personaggio creato dal noto attore e comico Maurizio Ferrini. L’attore è nato il 12 aprile del 1953 a Cesena, divenuto noto in passato grazie alla sua partecipazione al programma Quelli Della Notte all’inizio degli anni Novanta. Pian piano si è fatto spazio non solo in televisione ma anche al cinema. Invitato a partecipare a Domenica In decise di interpretare i panni della Signora Emma Coriandoli, rappresentava la casalinga media italiana. Con le sue performance fece molto divertire i telespettatori. Nel 1992 Maurizio Ferrini ha condotto ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Ecco chi è la, personaggio creato dall’attore e comicoLaè un personaggio creato dal noto attore e comico. L’attore è nato il 12 aprile del 1953 a Cesena, divenuto noto in passato grazie alla sua partecipazione al programma Quelli Della Notte all’inizio degli anni Novanta. Pian piano si è fatto spazio non solo in televisione ma anche al cinema. Into a partecipare a Domenica In decise di interpretare i panni dellaEmma, rappresentava la casalinga media italiana. Con le sue performance fece molto divertire i telespettatori. Nel 1992ha condotto ...

