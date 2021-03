All’Isola dei Famosi 2021 la coppia Ilary Blasi-Tommaso Zorzi spacca, addio Alfonso Signorini! (Di martedì 16 marzo 2021) Finalmente qualcosa di divertente, fresco e belo. Questo è quello che possiamo dire dell’Isola dei Famosi 2021 portata al successo, almeno nella prima puntata, dalla coppia formata da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi e con loro anche Iva Zanicchi. Sembra proprio che Mediaset questa volta abbia voluto puntare di più sulle persone in studio che i naufraghi veri e propri e il risultato si è visto tutto ieri sera. Una puntata ad alto ritmo con una Ilary Blasi spontanea e naturale che ha spazzato via quella ormai impostata del Grande Fratello Vip, risultato? In una sola serata la conduttrice con alle spalle Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi sono riusciti a farci dimenticare cinque mesi passati ad arrabbiarci con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Finalmente qualcosa di divertente, fresco e belo. Questo è quello che possiamo dire dell’Isola deiportata al successo, almeno nella prima puntata, dallaformata dae con loro anche Iva Zanicchi. Sembra proprio che Mediaset questa volta abbia voluto puntare di più sulle persone in studio che i naufraghi veri e propri e il risultato si è visto tutto ieri sera. Una puntata ad alto ritmo con unaspontanea e naturale che ha spazzato via quella ormai impostata del Grande Fratello Vip, risultato? In una sola serata la conduttrice con alle spalle Iva Zanicchi esono riusciti a farci dimenticare cinque mesi passati ad arrabbiarci con ...

