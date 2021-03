Raoul Casadei, nessun funerale per il “re del liscio”: rispettata la sua volontà (Di lunedì 15 marzo 2021) nessun funerale per Raoul Casadei: il “re del liscio” non l’avrebbe voluto e i suoi desideri sono stati rispettati. Stroncato sabato mattina – 13 marzo 2021 – dal Covid, l’ottantatreenne romagnolo ha preferito lasciare al pubblico il ricordo della sua musica, piuttosto che la tristezza di un momento di dolore. È IlrestodelCarlino.it a raccogliere le istantanee legate al saluto – intimo e silenzioso – del grande Casadei. Raoul Casadei, il funerale non ci sarà: rispettata la volontà del “re del liscio” “Quando si apre la porta in fondo al piazzale, – riferisce il quotidiano bolognese – sono le quattro del pomeriggio. Il cielo promette pioggia e Mirko Casadei esce ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021)per: il “re del” non l’avrebbe voluto e i suoi desideri sono stati rispettati. Stroncato sabato mattina – 13 marzo 2021 – dal Covid, l’ottantatreenne romagnolo ha preferito lasciare al pubblico il ricordo della sua musica, piuttosto che la tristezza di un momento di dolore. È IlrestodelCarlino.it a raccogliere le istantanee legate al saluto – intimo e silenzioso – del grande, ilnon ci sarà:ladel “re del” “Quando si apre la porta in fondo al piazzale, – riferisce il quotidiano bolognese – sono le quattro del pomeriggio. Il cielo promette pioggia e Mirkoesce ...

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - GassmanGassmann : Con Raoul Casadei, se ne va un pezzo di quell’Italia contadina e gentile. Il lissio. RIP.???? - infoitcultura : Addio a Raoul Casadei: il re del liscio aveva 83 anni - UffPost : RT @LaVeritaWeb: Da ragazzo, in Emilia, pensavo che andare in balera fosse la morte sociale. Solo dopo anni ho capito quanto mi piacesse la… -