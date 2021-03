PSG, notte da incubo: Di Maria e Marquinhos derubati (Di lunedì 15 marzo 2021) La sconfitta contro il Nantes è forse l’ultimo degli aspetti negativi della serata del PSG. Due calciatori parigini, Di Maria e Marquinhos, hanno infatti subito un furto proprio mentre erano in campo al “Parco dei Principi”. Infatti proprio quando il Nantes ha segnato il gol del pareggio, Pochettino, su suggerimento di Leonardo, ha sostituito Di Maria, uno degli uomini più in forma degli undici in campo. Il brasiliano Marquinhos è invece rimasto in campo fino alla fine del match, perché la dirigenza non era stata informata del fatto. Ecco cosa è accaduto nella serata di ieri in terra parigina, con l’ennesimo furto ai danni di due calciatori della capitale francese. Di Maria e Marquinhos: ecco cosa è accaduto La sostituzione di Di Maria nel momento più complicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) La sconfitta contro il Nantes è forse l’ultimo degli aspetti negativi della serata del PSG. Due calciatori parigini, Di, hanno infatti subito un furto proprio mentre erano in campo al “Parco dei Principi”. Infatti proprio quando il Nantes ha segnato il gol del pareggio, Pochettino, su suggerimento di Leonardo, ha sostituito Di, uno degli uomini più in forma degli undici in campo. Il brasilianoè invece rimasto in campo fino alla fine del match, perché la dirigenza non era stata informata del fatto. Ecco cosa è accaduto nella serata di ieri in terra parigina, con l’ennesimo furto ai danni di due calciatori della capitale francese. Di: ecco cosa è accaduto La sostituzione di Dinel momento più complicato ...

