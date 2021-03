Manchester United, Mata va in scadenza: Roma, Inter e Juventus alla finestra (Di lunedì 15 marzo 2021) Possibile futuro in Serie A per Juan Mata. Il centrocampista spagnolo in scadenza di contratto col Manchester United sarebbe nel mirino di tre società italiane, secondo Metro: Roma, Inter e Juventus avrebbero già mosso i primi passi con l’entourage del fantasista in vista di un possibile trasferimento a parametro zero a giugno. L’ex Valencia e i Red Devils hanno però un’opzione per prolungare il contratto per un’altra stagione. Servirà un altro incontro e per il momento il futuro è tutto da scrivere. Dodici presenze stagionali per lo spagnolo in questa stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Possibile futuro in Serie A per Juan. Il centrocampista spagnolo indi contratto colsarebbe nel mirino di tre società italiane, secondo Metro:avrebbero già mosso i primi passi con l’entourage del fantasista in vista di un possibile trasferimento a parametro zero a giugno. L’ex Valencia e i Red Devils hanno però un’opzione per prolungare il contratto per un’altra stagione. Servirà un altro incontro e per il momento il futuro è tutto da scrivere. Dodici presenze stagionali per lo spagnolo in questa stagione. SportFace.

Advertising

acmilan : Attention turns to Manchester United. Chin up, regroup, charge! ?? Si prepara #ACMMUFC: testa alta, uniti e carich… - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Manchester United : 2013-2021, bilan mercato ?? - footmercato : Hannibal Mejbri prolonge avec Manchester United ! - an99akoerniawan : RT @acmilan: Attention turns to Manchester United. Chin up, regroup, charge! ?? Si prepara #ACMMUFC: testa alta, uniti e carichi! ?? #Cl… - msg_emanuele : RT @BombeDiVlad: ?#ManchesterUnited: pressing per #Milenkovic della #Fiorentina Le cifre della possibile operazione ?? #LeBombeDiVlad #LBD… -