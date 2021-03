Lombardia | 2 185 i nuovi positivi Crescono i ricoveri | a Bergamo 125 casi

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 i nuovi positivi (10,1%). I guariti/dimessi sono 6.430. ??… - radio_milano : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 i nuovi positivi (10,1%). I guariti/dimessi sono 6.430. ?? https… - MilanoSpia : Bollettino covid Milano e Lombardia: altri 135 ricoveri in 24 ore, 2.185 nuovi positivi - SmartGasMed : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 21.605 tamponi effettuati, sono 2.185 i nuovi positivi (10,1%). I guariti/dimessi sono 6.430. ?? https… - infoiteconomia : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 15 marzo: 2.185 contagi e 79 morti, 121 nuovi ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 185

A livello regionale si registrano 2.822 casi in Emilia - Romagna, 2.ine 1.823 in Campania. In Puglia 715 nuovi positivi e 34 decessi Oggi in Puglia, su 4.707 test per l'infezione da ...Le Regioni più colpite sono Emilia - Romagna (2.822),(2.) e Campania (1.825).Coronavirus in Lombardia: a fronte di 21.605 tamponi effettuati (di cui 17.547 molecolari e 4.058 antigenici), sono 2.185 i nuovi positivi a Sars-Cov-2, con ...Nelle ultime 24 ore 15.267 nuovi positivi, contro i 21.315 di ieri. I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa l'Emilia-Romagna con 2.822, poi la Lombardia con 2.185 e la Campania con ...