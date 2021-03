L’escursione finisce in tragedia, Elisa precipita in un burrone e muore davanti agli occhi del fidanzato (Di lunedì 15 marzo 2021) Elisa Enrile, 31enne di Genova, è morta nel pomeriggio di domenica 14 marzo dopo essere caduta in un burrone durante una escursione lungo il sentiero a Mezzanego, nel Tigullio, nella zona del passo del Bocco, un valico posto a 956 m s.l.m. nel comune di Mezzanego, sulla Strada Provinciale 26bis nella città metropolitana di Genova che collega Mezzanego con l’Emilia-Romagna. Elisa Martina Enrile, originaria di Finale Ligure ma residente nel quartiere genovese della Foce era laureata in medicina e lavorava come specializzanda all’Ospedale San Martino di Genova nel reparto di rianimazione cardiovascolare. La giovane era con il fidanzato Davide Santi, un 44enne di Chiavari, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata.



