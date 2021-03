I conti di Atalanta e Real: la «formichina» contro il colosso. Stipendi, personale, costi: tutti i dati di una sfida impossibile (Di lunedì 15 marzo 2021) «Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro non puoi pensare di mangiare con 10 euro». Con queste parole, nel maggio del 2014, dopo la festa scudetto Antonio Conte sottolineava l’impossibilità per i bianconeri di competere contro … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 marzo 2021) «Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro non puoi pensare di mangiare con 10 euro». Con queste parole, nel maggio del 2014, dopo la festa scudetto Antonio Conte sottolineava l’impossibilità per i bianconeri di competere

Advertising

baiguo : @F7derico Inter in poche partite è passata da - 4 a +9: forse un pelo tocca preoccuparsi... E non ho fatto i conti… - LucaParisi20 : @marifcinter I conti non tornano. Bergomi ha messo sempre il Milan tra le 4 (per lui da scudetto), il Napoli tra le… - SimoneBrisi : @FrustalupiMario Capello ha detto 5 squadre per il terzo e quarto posto. A conti fatti anche la Lazio c'è (Atalanta… - charlielittledo : Nonostante la vergogna di oggi, se vinciamo con Napoli e Atalanta e non perdiamo con la Lazio il destino del quarto… - Micheletaglia10 : @GreenMidnight1 @IlBuonFabio @teo_acm @NandoPiscopo1 @EM1998_ @Andrea_Lorenzon Conti per me a 4/5 milioni lo si ven… -