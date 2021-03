Francesco Oppini, la fidanzata si sbottona su Dayane Mello: “Non mi è piaciuta”, la confessione a Domenica Live (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesco Oppini è stato sicuramente tra i protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E nonostante la sua avventura si sia conclusa presto ancora oggi resta tra i personaggi più amati del reality. E proprio durante l’ultima puntata di Domenica Live, l’ex gieffino è tornato ospite da Barbara d’Urso in compagnia della sua fidanzata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 marzo 2021)è stato sicuramente tra i protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E nonostante la sua avventura si sia conclusa presto ancora oggi resta tra i personaggi più amati del reality. E proprio durante l’ultima puntata di, l’ex gieffino è tornato ospite da Barbara d’Urso in compagnia della sua… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

domenicalive : La gelosia era per Dayane, non verso Tommaso. L'esperienza di Cristina quando il fidanzato Francesco Oppini era al… - domenicalive : Francesco Oppini e l'amicizia con Tommaso Zorzi: 'L'amicizia vera è un amore' #DomenicaLive - domenicalive : Francesco Oppini, la fidanzata Cristina e la mamma Alba Parietti in esclusiva a #DomenicaLive! ?? - QueenMary4983 : RT @domenicalive: La gelosia era per Dayane, non verso Tommaso. L'esperienza di Cristina quando il fidanzato Francesco Oppini era al #GFVip… - Giulslovesharry : RT @kiarafaz1: Da domani la televisione italiana riparte definitivamente da Tommaso Zorzi e il mondo del calcio da Francesco Oppini -