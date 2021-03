“Eccomi ragazze!”. Carlotta Dell’Isola, cambio look drastico. Dimenticate quella che abbiamo visto finora (Di lunedì 15 marzo 2021) Carlotta Dell’Isola, il cambio look arriva dopo il GF Vip 5. L’ex gieffina ha portato a conoscenza il pubblico di un capitolo molto doloroso che ha affrontato nella sua vita, quello dei disturbi alimentari. Tutto è nato quando l’inquilina della casa Dayane Mello le stava sistemando i capelli. In quell’occasione Carlotta commossa ha spiegato il motivo per cui è stata costretta a portare le extension. Reduce dall’esperienza di Temptation Island, Carlotta è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dalle due esperienze l’ex isolana ed ex gieffina ne è uscita sicuramente rafforzata, anche alla luce di una popolarità notevole che sta continuando a riscuotere il suo profilo Instagram, dove ogni giorno aggiunge sempre più follower e gradimenti.



