Controlli in zona rossa | nella notte 40 multe

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – Allo scattare del coprifuoco e della mezza, orario in cui in tutta la Regione Lazio sono scattate le nuove misure anti-Covid da “”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di capillariin tutta la Capitale e nelle piazze maggiormente frequentate, al fine di far rispettare le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le prime sanzioni sono scattate nei quartieri Salario e Piazza Bologna, dove i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno sanzionato e chiuso per 5 giorni due bar, perche’ sorpresi a vendere bibite alcoliche oltre l’orario consentito a 9 soggetti, tutti identificati e sanzionati. Nello stesso contesto, i Carabinieri hanno sanzionato due gruppi di giovani assembrati, in via Michele Lando e in via Viterbo angolo via ...