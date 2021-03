Ciclismo, due wild card per la Vini Zabù. La squadra di Scinto correrà la E3 SaxoBank Classic e la OxyClean Bruges-De Panne (Di lunedì 15 marzo 2021) La Vini Zabù sarà protagonista in Belgio la prossima settimana per prendere parte a due corse alla OxyClean Bruges – De Panne e alla E3 SaxoBank Classic. Sono state assegnate, infatti, due wild card alla squadra di Angelo Citracca e Luca Scinto per i due eventi WorldTour. Si tratta per la Vini Zabù di un’occasione molto importante per mettersi i luce in un contesto internazionale. La squadra professional nei prossimi giorni parteciperà alla Nokere Koerse e alla Koksijde Classic, che si correranno rispettivamente mercoledì e venerdì. Per la compagine guidata da Luca Scinto si tratta del ritorno in una gara WorldTour ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Lasarà protagonista in Belgio la prossima settimana per prendere parte a due corse alla– Dee alla E3. Sono state assegnate, infatti, duealladi Angelo Citracca e Lucaper i due eventi WorldTour. Si tratta per ladi un’occasione molto importante per mettersi i luce in un contesto internazionale. Laprofessional nei prossimi giorni parteciperà alla Nokere Koerse e alla Koksijde, che si correranno rispettivamente mercoledì e venerdì. Per la compagine guidata da Lucasi tratta del ritorno in una gara WorldTour ...

