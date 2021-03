Turn over e assunzione di migliaia di giovani: la nuova Pa secondo Brunetta (Di domenica 14 marzo 2021) "Bisogna ripristinare il Turn over. E poi voglio alcune migliaia di 'skill' in più all'anno. Voglio giovani preparati qualificati che cambiano ogni giorno il volto della Repubblica, la pubblica amministrazione!. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. nel corso della trasmissione ei Luzia Annunziata 'Mezz'ora in più', su Rai 3. Il Turnover va rispristinato "al 100%", ha sostenuto Brunetta. "Finalizzati al Pnnr io voglio alcune migliaia di skills alti, dottorati, informatici ingegneri in più all'anno, scelti con una modalità di reclutamento moderna, europea. Voglio giovani preparati, qualificati che cambino e migliorino il volto della Repubblica, i migliori medici, ingegneri e informatici", ha ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) "Bisogna ripristinare il. E poi voglio alcunedi 'skill' in più all'anno. Vogliopreparati qualificati che cambiano ogni giorno il volto della Repubblica, la pubblica amministrazione!. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato. nel corso della trasmissione ei Luzia Annunziata 'Mezz'ora in più', su Rai 3. Ilva rispristinato "al 100%", ha sostenuto. "Finalizzati al Pnnr io voglio alcunedi skills alti, dottorati, informatici ingegneri in più all'anno, scelti con una modalità di reclutamento moderna, europea. Vogliopreparati, qualificati che cambino e migliorino il volto della Repubblica, i migliori medici, ingegneri e informatici", ha ...

