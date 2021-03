Serie C, Perugia-Carpi: tra corsa salvezza e quella promozione (Di domenica 14 marzo 2021) Perugia-Carpi in campo oggi alle 15.00 al “Curi” per il 30° turno di campionato di Serie C girone B. La squadra umbra vuole tornare a vincere dopo tre gare non esaltanti, contro un Carpi in piena corsa salvezza. Queste le ultime sulla gara. Il momento del Perugia Il Perugia approccia la gara di questo pomeriggio al “Curi”, dopo il pareggio esterno contro il Cesena, nella gara in cui all’autogol di Favale in favore degli umbri, ha fatto poi seguito il pareggio firmato da Russini per i bianconeri. Nelle ultime 3 giornate, in particolare, la squadra di Caserta ha guadagnato solamente 2 punti, andamento che ha rallentato la corsa degli umbri verso la testa della classifica. Il Perugia, con 54 punti dopo 28 partite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)in campo oggi alle 15.00 al “Curi” per il 30° turno di campionato diC girone B. La squadra umbra vuole tornare a vincere dopo tre gare non esaltanti, contro unin piena. Queste le ultime sulla gara. Il momento delIlapproccia la gara di questo pomeriggio al “Curi”, dopo il pareggio esterno contro il Cesena, nella gara in cui all’autogol di Favale in favore degli umbri, ha fatto poi seguito il pareggio firmato da Russini per i bianconeri. Nelle ultime 3 giornate, in particolare, la squadra di Caserta ha guadagnato solamente 2 punti, andamento che ha rallentato ladegli umbri verso la testa della classifica. Il, con 54 punti dopo 28 partite ...

Advertising

FipavUmbriaReg : @FipavUmbriaReg #fipavumbria #fipavUmbriaReg #umbria - FipavUmbriaReg : @FipavUmbriaReg #fipavumbria #fipavUmbriaReg #umbria - lucaglia : SERIE C 2020 2021 Perugia - Carpi FABIO CASERTA 13 03 2021 - carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 30^ giornata: A.C. Perugia vs Carpi F.C. 1909 ?? Sono 23 i convocati di mister Pochesci per l… - PerugiaToday : VIDEO Perugia-Carpi, Caserta 'ringhia' alla vigilia: 'Il mio Grifo sputa sangue' -