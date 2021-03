Serie C, girone C: Juve Stabia a valanga, vince il Foggia e cade la Casertana. Risultati e classifica (Di domenica 14 marzo 2021) 30a giornata di Serie C girone C.Nelle tre partite che si sono disputate nel pomeriggio sono arrivati altrettanti successi. Juve Stabia a valanga sulla Turris grazie a un super Marotta autore di una tripletta: 4-1 finale per i campani firmato dalla rete di Garattoni. Successo di misura per il Foggia che supera 1-0 la Cavese grazie alla rete di Balde, in zona salvezza vince anche il Bisceglie che espugna 1-0 il campo della Casertana grazie a un gol di Rocco nel primo tempo.RisultatiCatania-Teramo 0-1Catanzaro-Virtus Francavilla 1-0Monopoli-Avellino 1-1Ternana-Bari 2-1Potenza-Vibonese 2-2Paganese-Palermo 0-1Casertana-Bisceglie 0-1Foggia-Cavese 1-0Juve Stabia-Turris ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021) 30a giornata diC.Nelle tre partite che si sono disputate nel pomeriggio sono arrivati altrettanti successi.sulla Turris grazie a un super Marotta autore di una tripletta: 4-1 finale per i campani firmato dalla rete di Garattoni. Successo di misura per ilche supera 1-0 la Cavese grazie alla rete di Balde, in zona salvezzaanche il Bisceglie che espugna 1-0 il campo dellagrazie a un gol di Rocco nel primo tempo.Catania-Teramo 0-1Catanzaro-Virtus Francavilla 1-0Monopoli-Avellino 1-1Ternana-Bari 2-1Potenza-Vibonese 2-2Paganese-Palermo 0-1-Bisceglie 0-1-Cavese 1-0-Turris ...

