Enrico Letta torna alla guida del PD: nel 2014 la caduta del governo di larghe intese per il colpo di mano di Renzi (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è il nuovo segretario del PD, che lo ha richiamato in gran fretta dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Il professore della prestigiosa Sciences Po di Parigi torna al Nazareno come ultima spiaggia per salvare un Partito Democratico in crisi con se stesso, a causa delle correnti che lo dilaniano. L'ex presidente del Consiglio proprio dal PD era stato tradito, dopo che Matteo Renzi ne ha assunto il ruolo di segretario e ha accompagnato Letta fuori da Palazzo Chigi con il tormentone "Enrico stai sereno". La caduta del governo Letta nel 2014 è stato un altro episodio di una lotta contro se stessi, le cui dinamiche vediamo ancora oggi agitare il Partito Democratico. Il governo ...

