"Devo fare pipì", la gaffe virale del giornalista USA in tv (video) (Di domenica 14 marzo 2021) Greg Gutfeld non si è reso conto di essere in onda è ha iniziato a cantare che gli scappava la pipì finché non è stato avvisato dai suoi colleghi. Greg Gutfeld è stato protagonista involontario di una gaffe che è diventata subito virale: Devo fare pipì ha iniziato a cantare il giornalista televisivo senza rendersi conto che la pausa pubblicitaria era terminata. Gregory Gutfeld è un volto molto noto di Fox News Channel, dove conduce The Greg Gutfeld Show ed è uno dei cinque co-conduttori del talk show politico The Five, il programma dove si è verificata la gaffe che potete vedere nel video qui sopra. Durante la trasmissione di venerdì Greg ha fatto un annuncio che non era destinato ai suoi spettatori "Devo ...

