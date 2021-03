Covid Lazio, 1.812 contagi e 10 morti: bollettino. A Roma 900 casi (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 1.812 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino diffuso dalla regione. Da ieri si registrano altri 10 morti. A Roma, segnalati 900 casi. “Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (-986) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812 casi positivi (-186), 10 i decessi (-9) e +720 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%”, dice l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 900. Da domani in zona rossa a causa delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 1.812 ida coronavirus neloggi, 14 marzo, secondo i dati deldiffuso dalla regione. Da ieri si registrano altri 10. A, segnalati 900. “Oggi su oltre 16mila tamponi nel(-986) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812positivi (-186), 10 i decessi (-9) e +720 i guariti. Diminuiscono ie i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%”, dice l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato. “Icittà sono a quota 900. Da domani in zona rossa a causa delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio DIRETTA/ Genoa Milan Primavera (risultato 0 - 0) streaming video tv: gran equilibrio! ...di un girone d'andata che è durato addirittura sei mesi a causa del lunghissimo stop per Covid. La ... per il Genoa un pirotecnico 3 - 3 sul campo della Lazio , il Milan invece ha saputo fermare sullo 0 ...

Covid Lazio, 1.812 contagi e 10 morti: bollettino. A Roma 900 casi Da domani in zona rossa a causa delle varianti che hanno contribuito ad un aumento della diffusione del virus, il Lazio è tra le grandi Regioni quella che è stata soggetta a limitazioni per minor ...

Vaccino Covid, scorte finite nel Lazio: stop ai medici di base Il Messaggero Vaccinazioni farmacisti all’hub di Fiumicino Sono partite questa mattina le vaccinazioni dei farmacisti presso l’Hub vaccinale Lunga sosta di Fiumicino alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il presidente ...

Covid: Lazio, oggi 1.812 casi, 10 decessi Nel Lazio, su oltre 16mila tamponi (-986 su ieri) e oltre 22mila antigenici, si registrano 1.812 casi positivi (-186), 10 decessi (-9) e +720 i guariti. Aumentano i ricoveri, mentre e’ stabile il nume ...

