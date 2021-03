Colpi di pistola contro auto Carabiniere. Conestà (Mosap): «Grave atto intimidatorio, solidarietà al collega» (Di domenica 14 marzo 2021) «L’episodio di ieri sera a Cetraro, a pochi giorni dall’operazione Katarion, fa pensare a un Grave atto intimidatorio nei confronti di chi ha consegnato alla giustizia gli esponenti di una banda criminale. La Calabria perbene non ha bisogno di gesti simili, ma di esaltare uomini dello Stato come il maresciallo D’Ambrosio a cui va tutta la nostra solidarietà». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale autonomo di Polizia (Mosap). «Ci auguriamo che gli autori degli spari contro la vettura del militare siano al più presto individuati e puniti. Non deve passare il messaggio che chi fa rispettare la legge può andare incontro a conseguenze. La legge va rispettata e basta. Non c’è posto per ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 14 marzo 2021) «L’episodio di ieri sera a Cetraro, a pochi giorni dall’operazione Katarion, fa pensare a unnei confronti di chi ha consegnato alla giustizia gli esponenti di una banda criminale. La Calabria perbene non ha bisogno di gesti simili, ma di esaltare uomini dello Stato come il maresciallo D’Ambrosio a cui va tutta la nostra». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacalenomo di Polizia (). «Ci auguriamo che gliri degli sparila vettura del militare siano al più presto individuati e puniti. Non deve passare il messaggio che chi fa rispettare la legge può andare ina conseguenze. La legge va rispettata e basta. Non c’è posto per ...

Advertising

SalvoBorelli : Mariella Franco, instancabile attivista per i diritti umani e consigliere comunale di Rio de Janeiro È stata uccis… - salape2 : Il nuovo comandante dei carabinieri accolto da sette colpi di pistola. Io la chiamo ‘ndrangheta - stibba_stardi : @DAVIDPARENZO @gaiatortora Interessante Quindi se si trattasse di una pistola con un tamburo da 939534 colpi e uno… - infoitinterno : Ammazzato a colpi di pistola in mezzo alla strada: la vittima è un 77enne - bizcommunityit : Omicidio a Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola in strada: aveva 77 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Colpi pistola Tentato omicidio a Avola, arrestato un 29enne stato arrestato per tentato omicidio Gabriele Li Gioi, 29 anni , avolese, ritenuto l autore dell esplosione di alcuni colpi di pistola contro un uomo di 33 anni, Vincenzo Caruso . Sono stati gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di polizia di Avola a condurre le indagini, coordinate dalla ...

Fredy Pacini, fu legittima difesa: niente processo al gommista che sparò e uccise un ladro nella sua officina Prese dalla cassaforte la pistola, poi avrebbe gridato. Vedendo che l'intruso non se ne andava avrebbe iniziato a sparare volendo solo 'impaurirlo per mandarlo via'. Cinque i colpi esplosi, due ...

Omicidio a Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola in strada: aveva 77 anni Il Mattino Avola, 39enne arrestato per tentato omicidio dopo spari L'agguato era avvenuto ieri mattina in centro. Gabriele Li Gioi ha ammesso le proprie responsabilità parlando però di legittima difesa. Ora si trova in carcere. Il 33enne Vincenzo Caruso è stato sotto ...

Sparatoria ad Avola: un arresto per tentato omicidio È stato arrestato per tentato omicidio Gabriele Li Gioi, 29 anni, avolese, ritenuto l’autore dell’esplosione di alcuni colpi di pistola contro un uomo di 33 anni, Vincenzo Caruso. Sono stati gli agent ...

stato arrestato per tentato omicidio Gabriele Li Gioi, 29 anni , avolese, ritenuto l autore dell esplosione di alcunidicontro un uomo di 33 anni, Vincenzo Caruso . Sono stati gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di polizia di Avola a condurre le indagini, coordinate dalla ...Prese dalla cassaforte la, poi avrebbe gridato. Vedendo che l'intruso non se ne andava avrebbe iniziato a sparare volendo solo 'impaurirlo per mandarlo via'. Cinque iesplosi, due ...L'agguato era avvenuto ieri mattina in centro. Gabriele Li Gioi ha ammesso le proprie responsabilità parlando però di legittima difesa. Ora si trova in carcere. Il 33enne Vincenzo Caruso è stato sotto ...È stato arrestato per tentato omicidio Gabriele Li Gioi, 29 anni, avolese, ritenuto l’autore dell’esplosione di alcuni colpi di pistola contro un uomo di 33 anni, Vincenzo Caruso. Sono stati gli agent ...